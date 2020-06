Primul fotbalist din România depistat cu COVID-19. Cum se simte jucătorul din Liga 1, internat în spital

Jonathan Rodriguez, fotbalist legitimat la FC Botoșani, este primul jucător din campionatul intern depistat pozitiv cu noul coronavirus.

Fotbalistul argentinian a revenit în România la jumătatea acestei luni. La 1 iulie urma să se alăture programului echipei, însă planurile sale au fost anulate, după ce a fost depistat pozitiv de COVID-19.

VEDETA DE LA ANTENA 1, BĂTUTĂ CRUNT: S-A APROPIAT ŞI M-A LOVIT CU PUMNUL... VEZI IMAGINILE TERORII !

Jonathan Rodriguez, găsit pozitiv de COVID-19 abia la cel de-al treilea test

Jonathan Rodriguez este asimptomatic, se află internat în spital și a oferit prima reacție, în urma infectării cu noul coronavirus.

„Mă simt bine, nu am niciun simptom. Eram în carantină după ce am venit din Argentina. Sper să treacă cât mai repede această problemă și să revin să joc.

Pe 15 iunie am venit în România și am făcut două teste care au ieșit negative. Am stat izolat în casă duminică, iar la cel de-al treilea am fost găsit pozitiv", a declarat sportivul sud-american.

De asemenea, jucătorul a mai precizat că nu a apucat să intre în contactu cu coechipierii de la Botoșani.



Când va fi permis accesul spectatorilor la competițiile sportive



Competițiile sportive s-au reluat în condiții speciale, în urma măsurilor de relaxare implementate de Guvern. Din nefericire, evenimentele se desfășoară fără public, iar perspectivele nu sunt încurajatoare, potrivit declarațiilor lui Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului.

„Momentul când vom relua competițiile cu spectatori va fi când cifrele pandemiei vor fi spre zero. Spectacolele sportive sunt adunări publice la care pot participa mii de oameni, de aici restricționarea accesului pe stadioane", a declarat Ionuț Stroe pentru Digi24.