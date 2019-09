Primul procuror din cazul Caracal va fi pus sub învinuire de Secția Specială. Cristian Popescu ar fi dat ordinul de descindere în casa lui Dincă abia pentru ora 6 dimineața (VIDEO)

Procurorul din Caracal, Cristian Popescu, care a descins abia la 6 dimineața în casa lui Gheorghe Dincă, va fi pus sub învinuire de Secția Specială, potrivit unor surse. Alături de Cristian Ovidiu Popescu, vor fi puşi sub urmărire penală trei polițiști, o femeie comisar și doi poliţişti de la 112. Aceştia sunt citaţi ca suspecţi în dosarul privind intervenția de salvare a Alexandrei Măceșanu, relatează B1TV.



Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) va începe urmărirea penală împotriva procurorului Cristian Ovidiu Popescu, de la Parchetul Judecătoriei Caracal, şi împotriva a trei polițiști, în dosarul crimelor din casa lui Gheorghe Dincă. Cei patru vor deveni suspecţi în dosar săptămâna viitoare, potrivit unor surse g4media.

Ovidiu Popescu, procurorul de la Parchetul Judecătoriei Caracal, cel care a instrumentat iniţiat dosarul dispariţiei Alexandrei Măceşanu, este cercetat disciplinar de Inspecţia Judiciară pentru aceleaşi fapte. Ancheta disciplinară urmează să fie suspendată pe perioada anchetei penale. Secţia pentru procurori a CSM l-a suspendat din funcţie pe Popescu, decizie pe care acesta a contestat-o în instanţă. În dosar au avut loc audieri pe bandă rulantă, în ultimele săptămâni, printre cei care au ajuns la audieri fiind și fostul șef al Poliției Olt, Nicolae Alexe, cel care a apelat la ajutorul interlopilor locali.



Şi Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, Cătălin Zăvoianu, cel care a coordonat prima fază a anchetei deschise după dispariția Alexandrei Măceșanu, a fost chemat la Secția specială. Zăvoianu a dat lămuriri cu privire la maniera în care autoritățile au intervenit după apelul fetei dispărute la serviciul telefonic de urgență 112.

