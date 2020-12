Primul pui de zimbru născut în libertate în ultimii 200 de ani, în Munţii Făgăraş (VIDEO)

O echipă a organizației Conservation Carpathia a descoperit în Munţii Făgăraş primul pui de zimbru născut în libertate în ultimii 200 de ani.

„Dar ce avem noi aici? Vă spunem noi: cel mai frumos cadou pe care luna cadourilor îl putea oferi Munților Făgăraș, primul pui de zimbru, vițel, născut în libertate! Zilele trecute echipa noastră de rangeri a văzut în turele de monitorizare că turma de zimbri eliberată primăvara trecută păzește cu mare iscusință un ghem drăgălaș de blană, de numai câteva săptămâni”, au transmis reprezentanții organizației, pe Facebook.

