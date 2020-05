Primul transfer de plasmă de la un pacient vindecat de COVID-19, la altul în stare critică, la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara

Primul transfer de plasmă de la un pacient vindecat de COVID-19, la un altul aflat în stare critică, a avut loc la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, vineri, a anunțat dr. pneumolog Cristian Oancea, directorul unității medicale, pentru Agerpres.



Este vorba despre primul transfer plasmatic de la un donator imunizat la SARS-CoV-2. Până acum se utiliza plasmă din banca de la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină (CRTS) din Timișoara.

„A fost un colectiv medical împreună cu care am decis cum să injectăm şi cum să efectuăm această procedură. Am luat plasmă de la un donator care a fost vindecat de COVID-19, s-a testat minuţios plasma şi s-a administrat unui pacient care era la terapie intensivă. Procedura s-a executat astăzi şi aşteptăm evoluţia în următoarele 72 de ore. Este primul caz în care folosim donator cu plasmă cu anticorpi de la un pacient care a trecut prin boală şi a fost vindecat de COVID-19, a devenit imunizat. Până acum am folosit plasmă de la banca de hematologie de la CRTS, dar de la pacienţi care nu trecuseră prin SARS-CoV-2", a declarat Cristian Oancea.



Bilanțul pandemiei de coronavirus în România





Cu 17.712 cazuri confirmate de COVID-19, România a înregistrat 1166 de decese în rândul pacienților depistați cu infecție cu coronavirus. În acest context, președintele Klaus Iohannis a anunțat că starea de urgență va fi reinstituită dacă ritmul de infectare și presiunea pe spitale „vor crește semnificativ”.

Șeful statului susține că „este foarte grav că unii politicieni încurajează încălcarea legilor și nerespectarea măsurilor de protecție. Sunt aceiași vechi politruci, care au slăbit timp de trei decenii statul român și care, acum, fac tot posibilul pentru ca efortul nostru național să eșueze. Ba mai mult, în vreme ce prioritatea noastră este protejarea cetățeanului și programul economic care să ducă la reconstrucție, prioritatea PSD este în aceste vremuri grele pentru România, culmea, dărâmarea guvernului, așa cum a anunțat cu mândrie liderul acestui partid. Depunerea unei moțiuni de cenzură, în această perioadă, este o dovadă de maximă iresponsabilitate. PSD este preocupat, astfel, doar de ceea ce știe să facă mai bine, de jocuri politice și combinații meschine, cu scopul de a da jos un guvern angrenat într-o bătălie contratimp pentru protejarea vieții și sănătății oamenilor. O criză politică profundă, suprapusă peste o criză sanitară, asta își dorește PSD pentru România. Este aproape de neimaginat cum ar fi arătat țara noastră, în această perioadă, cu un guvern PSD în funcție”.