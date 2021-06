Primul tratament cu adevărat eficient împotriva COVID-19. Este eficient pe toate tulpinile de coronavirus și e folosit și în România. Cum acționează (VIDEO)

Primul tratament cu adevărat eficient împotriva COVID-19. Oamenii de știință au decretat, în urma unor studii, că tratamentul cu anticorpi monoclonali este eficient pe toate tulpinile de SARS-CoV-2 apărute până acum. Şi în Romania s-a experimentat acest tip de tratament, care, însă, trebuie administrat înainte ca bolnavul să ajungă într-o stare critică, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Dan Gabor.

