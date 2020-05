Primul tren cu muncitori români a plecat spre Austria: 74 de persoane din 18 județe s-au îmbarcat din Timișoara (VIDEO)

Zeci de români au început să plece la muncă în Austria cu trenurile speciale trimse de la Viena. Primii 74 de îngrijitori din 18 județe ale țării au plecat deja spre capitala austriacă duminică seară. Autoritățile au anunțat că trenurile care duc muncitori în Austria vor circula săptămânal din stația Timișoara Nord. Pasagerii trebuie să respecte reguli stricte pe parcursul deplsării, în contextul pandemiei de coronavirus.

În trenurile care vor ajunge în Austria se pot urca doar muncitorii români care au fost declarați admiși de reprezentanții Direcțiilor de Sănătate Publică. De asemenea, pe tot parcursul călătoriei, călătorii unt obligați să poarte mască de protecție și mănuși de unică folosință.

Imediat ce vor ajunge la destinație, muncitorii vor fi testați pentru infecția cu COVID-19, iar ulterior își vor prelua locurile de muncă. Cei mai mulți dintre muncitorii români vor îngriji bătrîni în Austria.

Toate trenurile speciale sunt formate numai din vagoane-cușetă, fiecare garnitură fiind compusă din cinci vagoane-cușetă românești și cinci vagoane-cușetă austriece. Numărul total de locuri într-un tren este de aproximativ 350.

Din cauza pandemiei de coronavirus, fiecare călător va ocupa câte o cușetă.

Societatea feroviară de transport călători din Austria (OBB) și autoritățile din această țară se ocupă de rezevarea locurilor pentru trenurile special comandate. Totodată, agențiile austriece de recrutare a forței de muncă sunt responsabile pentru selecția și deplasarea pasagerilor cu aceste trenuri.

Miercuri va pleca de la Timișoara către Viena următorul tren special cu muncitori români.

Transportul muncitorilor români către Viena are loc în urma unei solicitări făcute pe 24 aprilie de Ambasada Austriei. Reprezentanța diplomatică a cerut atunci crearea unui coridor feroviar pentru transportul muncitorilor sezonieri, inclusiv a celor care desfăşoară activităţi de îngrijire a persoanelor vulnerabile, pe relaţia România – Austria.

"Prioritatea zero a Guvernului român este asigurarea protecţiei cetăţenilor împotriva îmbolnăvirii cu noul coronavirus, dar, în acelaşi timp, consideră că economia trebuie să funcţioneze, iar cetăţenii ei pot să îşi aleagă locul unde vor să muncească", au transmis reprezentanții Ministerului Transporturilor, printr-un comunicat de presă, după o serie de discuții ale ministrului Lucian Bode cu ministrul austriac al Afacerilor Europene, Karoline Edtstadler.

De asemenea, până acum, peste 1.500 de muncitori români au plecat de la Timișoara către Germania cu 13 aeronave. Este vorba mai ales despre români care lucrează în agricultură.

Muncitori români lucrează însă și în abatoarele din Germania, locuri care s-au transformat în adevărate focare de COVID-19. Potrivit unui anunț al Ministerului român al Afecerilor Externe, 60% din cei 130 de angajați ai unui abator din această țară, infectați cu noul coronavirus provin din România. Aceștia se află acum în izolare iar starea lor este bună.

De altfell, cei mai mulți dintre angajații din abatoarele devenite focare de coronavirus sunt muncitori din țări est-europene, inclusiv România. Jurnaliștii germani descriu condițiile proaste de cazare, în spații comune, în clădirea unei cazărmi din Steinburg.

În aceste condiții, ministerul Sănătății din Schleswig-Holstein a anunțat că vor fi testați pentru infecția cu COVID-19 toți angajații din aceste abatoare.

De asemenea, pra germană notează că ministrul Muncii, Hubertus Heil le-a cerut colegilor din țară să controleze strict siguranța muncii pentru lucrătorii sezonieri din agricultură și industria cărnii.

„Trebuie acordată o atenție deosebită situației în spațiile de cazare colective și modului în care se desfășoară transportul de persoane”, a declarat ministrul german.

