Primul zbor de noapte al unui elicopter SMURD: O fetiță cu arsuri grave a fost adusă de la Craiova, în Capitală (VIDEO)

Primul zbor de noapte al elicopterelor SMURD a fost făcut luni seară. O fetiță de doar de trei ani, cu arsuri pe mare parte din corp, a fost adusă în Capitală, de la Craiova. Zborul are loc la doar câteva ore după ce ministrul de Interne a anunțat că elicopterele SMURD vor zbura 24 de ore din 24.

Fetița, care a suferit arsuri pe 20% din suprafața corpului, după ce s-a opărit cu un lichid fierbinte, a ajuns, inițial, la spitalul din Drobeta-Turnu Severin, însă de acolo nu se pot efectua zboruri de noapte. Astfel, micuța a fost transportată cu ambulanța la Craiova, de unde a fost preluată de elicopetrul SMURD trimis din Capitală.

Copila a fost interantă, în cele din urmă, la Spitalul Grigore Alexandrescu din București.

Amintim că, luni, ministrul Internelor, Marcel Vela a anunțat că elicopterele SMURD din Iași, Arad, Craiova și Constanța vor putea să zboare și noaptea în misiuni de salvare. Asta în condițiile în care patru piloți rezerviști din cadrul Inspectoratului General de Aviație au decis să revină în sistem și pot îndeplini condiția de comandant de aeronavă SMURD.

Decizia anunțată de șeful MAI vine după cazul fetiței din Vâlcea, care nu a putut sa fie preluată de elicopterul SMURD. Zborurile de noapte au constituit temă de dispută între ministrul Vela şi Raed Arafat, la ultima videoconferinţă cu prefecţii, de anul trecut. Atunci coordonatorul SMURD a spus că nu pot fi făcute astfel de zboruri în toate zonele, pentru că nu sunt suficienţi piloţi.

