Două softuri vor permite computerelor tomograf de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” și Complexul Multifuncțional Caraiman să observe dacă pacienții confirmați cu COVID-19 au sau nu „plămânul pestriț”, acea imagine care indică o leziune pulmonară severă cauzată de infecția cu SARS-CoV-2.



„Este vorba de un soft care predictează leziunea pulomnară de tip Covid-19, la pacientul care este afectat de SARS-CoV-2. Vom ști încotro va merge”, a declarat Adrian Streinu-Cercel, managerul de la Spitalul Matei Balș.

Întrebat dacă pacientul aparatul confirmă infecția, el a explicat: „Aparatul îți dă o imagine. Se cheamă plămânul petriț, sau mozaic. Acea imagine e caracteristică. Dacă n-are acea imagine, atunci prognosticul pacientului este net mai bun. Dacă are acea imagine, știm unde să-l ducem, într-o altă secție, astfel încât să îi acordăm încă de la început sprijinul de care are nevoie ca să n-ajungă să facă leziuni severe”.

Adrian Streinu-Cercel a adăugat că „toți pacienții care vor trece prin tomograf sunt deja diagnosticați”. Referitor la posibilitatea de a mai cumpăra un aparat asemănător, Andrei Tudorache, primarul Sectorului 1 din Capitală, a răspuns: „Nu, este deja la Centrul Medical Caraiman, se montează în momentul de față. A fost cumpărat acum șase luni, dar avem pentru el și acest soft, că de fapt problema e softul. Vor fi două softuri în România, cel de la Balș și cel de la Centrul Medical Caraiman sau la alte primării, dacă vor achiziționa astfel de aparate”.

Edilul a mai precizat că softul a costat „puțin sub un milion de euro”.

