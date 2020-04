Prințul Charles de Wales le-a transmis, sâmbătă seară, un mesaj românilor cu ocazia Paștelui, subliniind că mulți dintre cei care locuiesc în „Marea Britanie joacă un rol indispensabil în sistemul naţional de sănătate, în căminele de bătrâni şi în alte roluri cheie în această criză sanitară fără precedent. De altfel, de-a lungul timpului, moștenitorul tronului britanic nu și-a ascuns apropierea sentimentală față de România, lucru confirmat și în decembrie 2019, când a avut câteva cuvinte emoționante cu ocazia marcării a 30 de ani de la Revoluția Română.



Moștenitorul tronului britanic, mesaj emoționant pentru români cu ocazia Paștelui





Mesajul video transmis de Prințul Charles a fost înregistrat vineri, la Birkhall, reședința sa din Scoția, potrivit Clarence House, informează Agerpres.

„Doamnelor şi Domnilor,

Acum când românii de pretutindeni sărbătoresc Paştele Ortodox, doresc să vă spun cât de mult mă gândesc la dumneavoastră într-unul din cele mai sfinte momente ale anului. Paştele este de regulă momentul în care oamenii se adună, se roagă împreună şi reînnoiesc legăturile lor cu comunitatea şi religia din care fac parte. Ştiu că mulţi români din Marea Britanie au sperat să se întoarcă în România de Paşte şi să fie împreună cu familiile şi prietenii lor.

În acest an însă, în mijlocul acestei pandemii teribile care ne afectează pe noi toţi, lucrurile normale nu sunt posibile.

Ştiu că este foarte greu pentru noi toţi, dar mai ales pentru cei care sunt departe de cei dragi.

În acelaşi timp, ştiu că mulţi români din Marea Britanie joacă un rol indispensabil în sistemul naţional de sănătate, în căminele de bătrâni şi în alte roluri cheie în această criză sanitară fără precedent. Le suntem profund recunoscători, şi nu am suficiente cuvinte pentru eforturile lor remarcabile care sunt apreciate de noi toţi.

În ceea ce mă priveşte, abia aştept ca la un moment dat, în viitor, să revin în România, o ţară care are un loc atât de special în inima mea, dar şi să mă întâlnesc din nou cu membri ai comunităţii româneşti din Marea Britanie. Până atunci nu pot decât să vă doresc Paşte Fericit şi să vă spun că sunteţi în gândurile şi rugăciunile mele.

Hristos a Înviat!”, a fost mesajul Prințului Charles.



Prințul Charles nu și-a ascuns niciodată sentimentele față de România





Prințul Charles este, așadar, renumit deja pentru cuvintele frumoase pe care le adresează României și românilor cu aproape fiecare ocazie. În decembrie, Alteța Sa Regală inaugura expoziția de fotografie „Apertures of a Revolution. Fotografii din decembrie 1989”, la sediul Institutului Cultural Român de la Londra, un eveniment cu totul deosebit pentru marcarea trecerii a trei decenii de la Revoluție. Totul se întâmpla în prezența lui Dan Mihalache, ambasadorul României din Regatul Unit.

„Excelența voastră, îmi cer scuze că v-am făcut să așteptați mai devreme, dar mi-am dorit foarte mult să vin pentru a aduce un omagiu României la această importantă aniversare. Îmi amintesc foarte bine ce s-a întâmplat atunci, ceea ce spune ceva despre vârsta mea. Când am aflat, cu ani în urmă, că am avut o stră-stră-străbunică din Transilvania, al cărei sat natal urma să fie distrus, am înțeles și mai bine suferințele teribile pe care românii au trebuit să le îndure atât de mult timp. Legăturile cu România înseamnă foarte mult pentru mine și este minunat să văd schimbările din acești 30 de ani, care au avut loc ca urmare a eforturilor depuse de foarte mulți oameni. La fel de minunat este să văd contribuția imensă a comunității românești din Regatul Unit. Să văd atât de multă lume adunată aici, din toate domeniile de activitate, aducându-și contribuția specială la această țară în atât de multe feluri, mă face să mă simt foarte mândru. Vreau să mă folosesc de această ocazie pentru a spune cât de mult apreciez ceea ce faceți aici și cât de mult reprezentați pentru diversitatea acestei țări. De aceea vreau să vă mulțumesc. Mi-a făcut o mare plăcere să fiu alături de voi cu această ocazie specială. Doresc României tot succesul posibil pe viitor, eu voi păstra mereu cea mai mare afecțiune pentru România și oamenii ei”, afirma Prințul Charles, în decembrie 2019.



Prințul Charles, unul dintre cei peste 114.000 de britanici confirmați cu COVID-19





Prințul Charles era testat pozitiv pentru coronavirus, în 25 martie, și devenea unul din cei peste 114.000 de briticanici confirmați cu COVID-19 până la ora actuală.

„Conform Guvernului (n.r. – Regatului Unit) și sfaturilor medicale, Prințul și Ducesa se autoizolează la domiciliul din Scoția. Testele au fost desfășurate de NHS (n.r. – sistemul național britanic de sănătate), în Aberdeenshire, unde cei doi au îndeplinit criteriile pentru evaluare. Nu este posibil de precizat cu exactitate de la cine a contractat Prințul virusul, având în vedere numărul mare de întâlniri pe care le-a desfășurat din calitatea sa publică în ultimele săptămâni”, declara purtătorul său de cuvânt.

Potrivit datelor centralizate duminică de Worldometer, Regatul Unit are peste 114.000 de cazuri confirmate de COVID-19 și a raportat circa 15.000 de decese de la debutul pandemiei. Peste 1.500 dintre pacienții infectați cu coronavirus la nivel național sunt în stare critică.