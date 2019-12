Prințul Charles de Wales a inaugurat, joi, expoziția de fotografie „Apertures of a Revolution. Fotografii din decembrie 1989”, la sediul Institutului Cultural Român de la Londra. Prin acest eveniment, Alteța sa Regală a marcat, alături de Dan Mihalache, ambasadorul României în Regatul Unit, 30 de ani de la Revoluția Română.

În discurs, Alteţa Sa Regală s-a referit la originile sale din Transilvania şi a subliniat legăturile cu România, dar şi contribuţia comunităţii româneşti în Regatul Unit.

„Excelența voastră, îmi cer scuze că v-am făcut să așteptați mai devreme, dar mi-am dorit foarte mult să vin pentru a aduce un omagiu României la această importantă aniversare. Îmi amintesc foarte bine ce s-a întâmplat atunci, ceea ce spune ceva despre vârsta mea.

Când am aflat, cu ani în urmă, că am avut o stră-stră-străbunică din Transilvania, al cărei sat natal urma să fie distrus, am înțeles și mai bine suferințele teribile pe care românii au trebuit să le îndure atât de mult timp.

Legăturile cu România înseamnă foarte mult pentru mine și este minunat să văd schimbările din acești 30 de ani, care au avut loc ca urmare a eforturilor depuse de foarte mulți oameni.

La fel de minunat este să văd contribuția imensă a comunității românești din Regatul Unit. Să văd atât de multă lume adunată aici, din toate domeniile de activitate, aducându-și contribuția specială la această țară în atât de multe feluri, mă face să mă simt foarte mândru.

Vreau să mă folosesc de această ocazie pentru a spune cât de mult apreciez ceea ce faceți aici și cât de mult reprezentați pentru diversitatea acestei țări. De aceea vreau să vă mulțumesc. Mi-a făcut o mare plăcere să fiu alături de voi cu această ocazie specială. Doresc României tot succesul posibil pe viitor, eu voi păstra mereu cea mai mare afecțiune pentru România și oamenii ei”, a afirmat Prinţul de Wales.