Prințul Charles de Wales a deschis expoziția de fotografie „Aperturile unei Revoluții”, organizată de Institutul Cultural Român din Londra (ICR) în parteneriat cu Ambasada României din Marea Britanie și Agenția Națională de Presă AGERPRES. Ambasadorul Dan Mihalache a fost, bineînțeles, și el prezent la eveniment.



Astfel, Alteța sa Regală a marcat 30 de ani de la prăbușirea regimului Ceaușescu și, implicit, a dictaturii comuniste din România. Expoziția spune vizual povestea Revoluției Române, folosind fotografii făcute acum 30 de ani la Timișoara și București.

