Problema aglomerației din magazine. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, susține că va discuta cu retailerii pentru a găsi noi soluţii (VIDEO)

Prefectul Capitalei aproape reacţionează după ce a văzut haosul din magazine în urma aplicării măsurii de a le reduce programul până la ora 18.00, în weekend. Alin Stoica spune că va monitoriza mai îndeaproape situaţia şi apoi va discuta cu retailerii pentru a găsi noi soluţii pentru evitarea aglomeraţiilor, informează B1 TV în Jurnalul orei 18.00, prezentat de Dan Gabor.

