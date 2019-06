Acesta este exercițiul matematic care încinge spiritele pe Internet! Știi răspunsul corect?

Unele dintre cele mai aprinse discutii pe retelele de socializare sunt cauzate de incercarea de rezolvare a unor probleme (aparent) simple de matematica. Internauti de varste diferite se lasa prinsi in disputa si ofera propriile versiuni de rezolvare a problemelor. Nu de putine ori, totusi, rezultatele celor mai multi dintre oameni sunt gresite. De ce nu obtin rezultatul corect? Pentru ca nu respecta ordinea rezolvarii operatiilor. Asadar, mai intai se efectueaza operatiile de ordinul doi (inmultirea si impartirea, in ordinea in care acestea apar in expresie), apoi operatiile de ordinul unu (adunarea si scaderea, tot in ordinea in care apar).

Iata problema:

3 – 3 X 6 + 2 = ?

Care este rezultatul corect?

Raspuns: 2 – GRESIT!

Daca mai intai scazi 3 – 3 = 0

Atunci exercitiul devine:

0 X 6 + 2

= 0 + 2

= 2

Raspuns: 0 – GRESIT!

Daca mai intai scazi 3 – 3 = 0, apoi efectuezi operatia 6+2 = 8, pentru ca ulterior sa efectuezi inmultirea: 0 x 8 = 0.

Raspunsul acesta ar fi putut fi cel corect daca in exercitiul existau paranteze la operatiile de ordinul 1.

Adica ar fi fost de forma (3 – 3) x (6 + 2).

