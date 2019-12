Probleme cu serviciul de mobile banking de la Banca Transilvania: „Ne cerem scuze” / Clienții, reacții furioase la auzul veștii: „Parcă v-a făcut Ghiță aplicația, la naiba!”

Banca Transilvania și-a avertizat clienții că serviciul de mobile banking „funcționează cu anumite intermitențe, având numărul mare de tranzacții în același timp”.



„BT24 Mobile Banking funcționează cu anumite intermitențe, având numărul mare de tranzacții în acelaşi timp. Suntem pe baricade, monitorizăm situația.



Alternativa pentru anumite operațiuni este BT Pay.



Ne cerem scuze de neplăcerile create”, a scris, vineri, Banca Transilvania, pe pagina de Facebook.



Problemele serviciului de mobile banking au creat diverse situații neplăcute pentru clienții Banca Transilvania, după cum o arată comentariile de la postare: „Este greu pentru cei care sunt plecați,sunt șofer, astept sa imi bage banii de azi dimineata, plus ca sunt in asteptate la un service și nu pot plati...sper sa rezolvați cat mai curând!”; „Mai dureaza mult eu imi astept salariul lucrez in alta tara si normal intra in fiecare vineri la 11 dimineata acum nici nu ma pot conect la bt24 app?”; Nu merge BT24. Ce se intampla?”.



Mai mult decât atât, există clienți care susțin că, pe sistemul de operare Android 10, serviciul de mobile banking nu funcționează încă de acum „două săptămâni”: „Probabil va mai dura alte 2 saptamani pana sa apara update-ul”, spune utilizatorul dezamăgit.



„Care intermitente ca de dimineata nu merge deloc si nu pot semna platile... Parca v-a facut siveco sau ghita aplicstia, la naiba! Doar la casa de asigurari mai e la fel”, mai spune unul dintre clienții nemulțumiți.



În plus, oamenii susțin că, deși unitatea bancară a oferit mai multe termene pentru rezolvarea problemei, acestea nu au fost respectate: „Acum 2 ore, in urma unui apel telefonic am primit informatia ca mai dureaza 20 de minute. Ideal ar fi sa operati asemenea lucrari de mentenanta in timpul noptii, nu la ore de varf”.