Neurochirurgul Leon Dănăilă se confruntă cu mari probleme de sănătate. Medicul ar fi trebuit să fie operat la Spitalul „Foișor" din Capitală, dar intervenția chirurgicală a fost amânată, pentru că unitatea sanitară a fost transformată în spital COVID.

În vârstă de 87 de ani, fostul senator are o mobilitate redusă și mari dureri în zona șoldului. Medicul cu reputație internațională suferă de coxartroză și are nevoie de o proteză care să fie montată la șold.

Leon Dănăilă, o somitate internațională

Leon Dănăilă, numit și „Sculptorul de Creiere", a reușit să reducă mortalitatea de la 49% șa 4% în România, în cazul operațiilor pe creier. A scris de-a lungul timpului peste 40 de cărți, are 18 brevete de inventator și peste 35.000 de operații pe creier la activ, un record mondial.

Tot Leon Dănăilă este medicul care a introdus în spitalele din România microscopul operator, în 1979 și laserul, în 1984.

„Pe mine nu mă interesează averea. Mă interesează să fiu cunoscut în toată lumea, cărțile mele să fie cunoscute. Am o anatomie a creierului în trei volume. Nimeni nu a mai scris așa ceva în lume. Am o carte de 1000 de pagini despre venele cerebrale. Am scos în evidență faptul că 70% din sângele creierului este în vene”, a mărturisit reputatul neurochirurg", a declarat Dănăilă la Medika TV.