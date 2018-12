4 probleme de sănătate cu care te poți confrunta de Sărbători. Ce să faci ca să nu suferi!

Sarbatorile se apropie, motiv de bucurie pentru multe persoane. Din pacate, insa, in aceasta perioada pot aparea si cateva probleme de sanatate.

1. Tulburari stomacale

In perioada Sarbatorilor, oamenii au tendinta de a exagera cu mancarea. Inainte de a pleca la o petrecere, dr. Ring recomanda sa bei inainte de a merge la o petrecere, o solutie preparata din 1-2 lingurite de otet din cidru de mere diluat intr-un pahar de apa.

2. Dureri de spate

Curatenia si goana dupa cadouri pot aduce cu sine si dureri de spate. Pot aparea tensiuni musculare in zona umerilor (din cauza ridicarilor sau a greutatilor purtate in maini), dar si de spate din cauza tocurilor (in cazul femeilor, care in aceasta perioada poarta mai des incaltaminte cu toc).

