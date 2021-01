Probleme la centrul de vaccinare de la Romexpo. Zeci de oameni s-au așezat la coadă de la prima oră, dar procesul de imunizare a început cu întârziere (VIDEO)

A început vaccinarea în cel mai mare centru din România - la Romexpo. În cele 64 de puncte de vaccinare, autorităţile speră că vor putea imuniza zilnic până la 4 mii oameni.

Încă de la prima oră, zeci de oameni s-au așezat la coadă pentru a aştepta să fie vaccinați împotriva covid-19, la cel mai mare centru din România. Procesul de vaccinare de la Romexpo a început, însă, cu întârziere la unul dintre puncte, acolo unde unul dintre utilizatori nu a reținut datele de autentificare.

„Referitor la informațiile vechiculate în această dimineață, precizăm următoarele: procesul de vaccinare de la Romexpo a început cu întârziere la unul dintre puncte din cauza unui utilizator care nu a reținut datele de autentificare. Până în acest moment, sistemul informatic nu a înregistrat nicio problemă, iar atât platforma informatică, precum și tabletele din zona de înregistrare sunt funcționale”, au anunțat cei de la STS.

În Sectorul 1, au fost stabilite 12 centre de vaccinare cu 64 de puncte astfel:

Pavilionul CITY Hub cu 1 centru cu 6 puncte de vaccinare;

Pavilionul Dispecerat cu 1 centru cu 4 puncte de vaccinare;

Pavilionul C2 cu 9 centre cu 50 puncte de vaccinare.

Centrele de vaccinare de la Romexpo ar urma să fie deschise etapizat, în baza deciziilor instituțiilor care coordonează campanai de vaccinare.

