Probeleme pentru un elicopter SMURD, imediat după decolarea de pe Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj, informează Digi 24.

Pilotul a fost nevoit să oprească un motor al aparatului de zbor și a survolat zona până când a reușit să aducă elicopterul la sol în siguranță.

”Elicopterele SMURD sunt bi-motor, ceea ce înseamnă că în mod normal ele trebuie să poată să zboare și cu un motor în situații de urgență, lucru care s-a întâmplat. A trebuit să survoleze zona Aeroportului o perioadă ca să scape de combustibilul care era încărcat, că tocmai decolaseră de la Aeroportul din Cluj, după ce au predat un pacient acolo, apoi au aterizat”, a declarat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, pentru sursa citată.

Arafat a precizat și că toate procedurile au fost respectate în acest caz.

