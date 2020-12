Problemele de la Institutul "Matei Balş" şi Spitalul Colentina, unde pacienții au rămas fără căldură și apă caldă, au fost rezolvate

Medicul Adrian Marinescu, de la Spitalul Matei Balș, a precizat că „din fericire, căldura a revenit în timpul nopții, dar a durat până s-a încălzit complet”, după ce două unități COVID au rămas fără căldură și apă caldă din cauza unei avarii, în cursul serii de vineri.

Remus Mihalcea, managerul de la „Colentina”, a precizat că sâmbătă, 5 decembrie, în jurul orei 1.00, „după ce agentul termic a circulat prin tot sistemul de încălzire”, situația s-a rezolvat, potrivit Libertatea.

Vineri, pacienții au fost lăsați fără căldură și fără apă caldă din cauza unei avarii la rețeaua de termoficare.

Situația s-a rezolvat în timpul nopții, a spus și purtătorul de cuvânt Cristian Apostolescu.

Remus Mihalcea, managerul de la „Colentina”, a transmis că situația a revenit la normal sâmbătă, în jurul orei 0.45.

„Fusesem anunțați de lucrări cu zi înainte, noi și «Balșul» suntem pe aceeași magistrală. Am luat toate măsurile și am folosit aparatele de aer condiționat pe modulul cald în saloane pentru pacienți. Nu am avut probleme speciale. Căldura a venit la miezul nopții, a durat cam 45 de minute până s-a încălzit tot sistemul”.

În urma acestei situații, Raed Arafat a spus că singura soluție este instalarea centralelor termice.

„E o situație imprevizibilă, trebuie să găsești soluții, care sunt doar temporare.

Spitalele ”Matei Balș” și Colentina, fără căldură și apă caldă, din cauza unei avarii

Instititul de Boli Infecțioase ”Matei Balș” și Spitalul Colentina din Capitală, ambele unități COVID, au rămas fără căldură și apă caldă vineri seară. Alimentarea cu agent termic a fost oprită de Termoenergetica, reprezentanții companiei anunțând că se fac lucrări pentru remedierea unei avarii în zona Ștefan cel Mare.

Întreaga situație a fost semnalată pe Facebook, de o tânără din București, care a precizat că pacienții conectați la oxigen și semi-conștienți sunt acoperiți cu pături. Ulterior, Ministerul Sănătății a confirmat informația potrivit căreia cele două spitale COVID sunt afectate de avarie.

"Am luat legătura cu reprezentanții Institutului Matei Balș, care au confirmat că au primit o înștiințare din partea Companiei Municipale Termornergetica prin care li se semnala că astăzi, intre orele 09.00-24.00, va fi întreruptă alimemtarea cu agent termic (căldură și apă caldă) din cauza unor avarii. În aceeasi situație este si Spitalul Colentina”, a transmis Ministerul, potrivit HotNews.ro.

Un anunț a venit și din partea Termoenergetica, reprezentanții companiei precizând că lucrările ar putea fi încheiate în noaptea de vineri spre sâmbătă.

”Compania Municipală Termoenergetica București anunță vineri că execută lucrări de remediere a unei avarii la rețeaua primară DN 700, în zona Ștefan cel Mare din Sectorul 2 al Capitalei.



Lucrările afectează alimentarea cu agent termic a spitalelor Matei Balș și Colentina. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este în cursul nopții de vineri, 04 decembrie spre sâmbătă, 05 decembrie 2020.



Echipele Companiei Termoenergetica sunt în teren și vor lucra pentru executarea cât mai rapidă a operațiunilor necesare reluării furnizării agentului termic în zona afectată.



Ne cerem scuze clienților pentru disconfort și le mulțumim pentru înțelegere!”, au transmis reprezentanții Termoenergetica printr-un comunicat de presă.

Directorul medical al Spitalului Colentina: Apa caldă, mai ales în spitalul nostru, nu reprezintă un lux, ci o necesitate pentru că echipele, în cadrul decontaminării, trebuie să beneficieze de duș

Victor Cauni, director medical al Spitalului Colentina, a declarat, pentru Digi 24, că pentru încălzirea pacienților s-au folosit aparatele de aer condiționat.

”Apa caldă, mai ales în spitalul nostru, nu reprezintă un lux, ci o necesitate pentru că echipele, în cadrul decontaminării, trebuie să beneficieze de duș, de apă caldă. Noi ne-am pregătit cu departamentul nostru tehnic înainte și am montat dispozitive de încălzire. Este vorba despre niște boilere pentru ca echipele de lucru din zona roșie să se poată decontamina. Iar pentru încălzirea pacienților în saloane am folosit, pentru a nu suprasolicita rețeaua electrică, aerele condiționate pe modul încălzire. Spre dimineață, sperăm să reintrăm în normal, atât cu apa caldă, cât și cu cădura pentru că sunt lucruri esențiale în spitale suport-COVID”, a explicat directorul medical al Spitalului Colentina.