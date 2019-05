Luni va fi o zi cu miză uriaşă pentru evoluţia politică din România! Atât Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cât şi Curtea Constituţională, ar putea pronunţa decizii de o importanţă uriaşă.

La ÎCCJ va avea loc ultimul termen în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. La termenul de luni sunt aşteptate pledoariile finale, iar completul de cinci judecătoare ar putea pronunţa sentinţa finală.

În acest dosar, Liviu Dragnea a fost condamnat în primă instanţă, de un complet de 3 judecători de la ÎCCJ, la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru complicitate la abuz în serviciu.

Tot luni, Curtea Constituţională ar urma să se pronunţe privind sesizarea făcută de Florin Iordache privind lipsa completurilor specializate pe corupţie.

Dacă sesizarea va fi admisă, Liviu Dragnea ar putea scăpa de condamnarea în prima instanţă în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia pentru Protecţia Copilului Teleorman, iar judecata s-ar relua pe fond.

Însă, tot luni, CCR trebuie să dea o decizie privind sesizarea PNL în cazul prevederilor Regulamentului Camerei Deputaţilor referitoare la delegarea atribuţiilor preşedintelui către vicepreşedinţi. Regulamentul i-a permis lui Florin Iordache să sesizeze Curtea pe tema completurilor specializate în corupţie de la instanța supremă, având exact aceleași argumente ca avocații lui Liviu Dragnea, care au cerut anularea sentinței în dosarul angajărilor fictive.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.