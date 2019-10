Dosarul Caracal: Procurorul care s-a opus intrării în casa lui Gheorghe Dincă, acuzat de gravă neglijență (VIDEO)

Inspecția Judiciară a decis că procurorul care s-a ocupat de cazul Caracal a nesocotit prevederile legale care ar fi permis intrarea în casa lui Gheorghe Dincă.

Procurorul Cristian Ovidiu Popescu de la Parchetul Judecătoriei Caracal urmează să afle dacă va fi sancționat disciplinar. Asta după ce Inspecția Judiciară a înaintat un raport către secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Inspecția Judiciară a făcut verificări cu privire la activitatea procurorului din ziua în care Alexandra Măceșanu a dispărut de la domiciliul. Acesta s-a opus intrării în casa lui Gheorghe Dincă în noaptea dispariției adolescentei până la ora șase dimineața, ceea ce ar fi dus la îngreunarea anchetei, consideră inspectorii judiciari, care au reținut că procurorul a nesocotit, în mod grav și nescuzabil, prevederile legale care permiteau pătrunderea în casa lui Gheorghe Dincă.

Astfel, secția pentru procurori va trebuie să stabilească dacă îl sacnționează pe Cristian Ovidiu Popescu care este suspendat din magistratură până la o decizie definitivă a instanței de judecată. Acesta riscă de la un avertisment, până la revocarea din magistratură.

