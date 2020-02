Procuror: „România este într-un risc major şi iminent să devină lada de gunoi a întregii Europe” (VIDEO)

Poliţiştii de frontieră au depistat în Portul Constanţa Sud Agigea 16 containere cu deşeuri, care în acte figurau ca fiind obiecte de uz casnic second hand. Ele au fost descărcate de pe o navă olandeză venită din Marea Britanie. În cauză sunt cercetați doi români şi un britanic pentru importarea ilegală de deşeuri în România.

Teodor Niţă, procurorul care instrumentează cazul, a declarat că mai multe transporturi similare au fost făcute în ultima vreme. De fapt, alte circa 50 de containere cu deşeuri au ajuns în România când Marea Britanie era încă în Uniunea Europeană.

Sursă Video: Poliția de Frontieră

