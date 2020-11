Procurorii au descins la domiciliul lui Dan Tudorache. Fostul edil este vizat într-un dosar privind achiziția de tablete (VIDEO)

Procurori ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au descins, joi, la domiciliul fostului sectorului 1, Dan Tudorache, candidat PSD pentru Camera Deputaților, de unde au ridicat mai multe documente.

Dan Tudorache este vizat într-un dosar privind achiziția de tablete pentru școlile din Sectorul 1 al Capitalei, achiziție pe care fostul edil a făcut-o cu câteva luni înainte de alegerile locale.

În urmă cu puțin timp, fostul primar al Sectorului 1 a făcut pe Facebook o postare cu privire la perchezițiile DNA:

”Dragi prieteni,

Au apărut în mass media informații că am fost vizitat de organele de anchetă de la DNA, care au efectuat o percheziție domiciliară.

Pentru a nu se face speculații cu substrat politic și pentru că nu am nimic de ascuns, doresc să vă aduc la cunoștință situația reală.

Din punctul de vedere al actualului primar al Sectorului 1, achiziția de tablete pentru copii în contextul pandemiei nu era necesară. De altfel, Clotilde Armand a inceput prigoana totală împotriva tuturor angajaților primăriei care nu au “pupat inelul”.

Revenind la percheziție, am pus la dispoziția organelor de anchetă tot ce mi s-a solicitat, însă nu s-a identificat nimic suspect. Nu sunt un om bogat, averea mea fiind familia și onoarea. Nu am fost “ridicat”, “dus la audieri”, “reținut” sau subiect al vreunei alte acțiuni spectaculoase și nici nu mi s-a adus la cunoștință ca aș avea calitatea de “suspect” sau “inculpat” în vreun dosar. Mai multe detalii nu știu în acest moment, însă vă voi ține la curent cu orice noutate.

Mă voi prezenta la orice solicitare a autorităților, pentru că, așa cum am mai spus, nu am nimic de ascuns. Și, cel mai important, sunt liniștit și mândru în legătură cu activitatea desfășurată în mandatul meu de primar al Sectorului 1”, se arată în mesajul transmis de Dan Tudorache.

