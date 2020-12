Procurorii cer arestarea în lipsă a lui Victoraș Micula. Trimis în judecată, el nu s-a prezentat la audieri și sfidează organele de anchetă (VIDEO)

Victoraș Micula, fiul unuia dintre patronii de la European Drinks, a fost trimis recent în judecată pentru uzurpare de calități oficiale, după ce a accesat ilegal baza de date a Ministerului de Interne și a participat la o percheziție corporală îmbrăcat în polițist. Parchetul Tribunalului Bihor solicită arestarea în lipsă a acestuia. Micula jr. s-a refugiat în Elveția și refuză să vină la audieri pe motiv că-i e frică de pandemia de coronavirus, informează G4Media, care citează surse judiciare.

Potrivit portalului Tribunalui Bihor, procurorii solicită arestarea în lipsă a lui Victoraș Micula. Surse judiciare citate de G4Media susțin că anchetatorii vor acest lucru deoarece juniorul nu s-a prezentat la audieri și sfidează organele de anchetă.

El s-a refugiat în Elveția și refuză să vină la audieri în România pe motiv că îi este frică de pandemia de coronavirus.

Cererea de arestare va fi judecată pe 28 decembrie 2020.

Procurorii mai solicită arestarea celor patru polițiști care i-au permis lui Victoraș Micula să se joace de-a agentul.

Aflase că nu mai avea de trăit decât câteva luni, așa că a vrut să își facă ordine în viață. A chemat preotul și i-a cerut ceva neașteptat: Să fie înmormântată cu o furculiță în mână. Motivul este tulburător

Micula a fost trimis în judecată pentru uzurpare de calități oficiale, după ce a accesat ilegal baza de date a MAI și a participat la o percheziție corporală îmbrăcat în polițist.

Totul a început în 2018, când Victoraş Micula, venind de la Băile Felix către Oradea, l-ar fi șicanat în trafic pe un bărbat care conducea un Opel. Victima s-a refugiat într-o benzinărie, unde a fost prinsă de beizadea, care a început să îi lovească mașina.

Șoferul Opelului ar fi sunat la 112 ca să reclame agresiunea, apoi ar fi reușit să scape. Micula junior a apelat apoi la un prieten polițist și au plecat împreună să îl caute pe șoferul Opelului, noaptea prin oraș. Cum nu l-au mai găsit, Micula a mers la sediul Poliției unde a accesat ilegal bazele de date ale MAI pentru a căuta informații despre șoferul Opelului.

În noiembrie 2018, Micula jr. le-ar fi atras atenția unor polițiști că un rival s-a urcat la volan după ce a băut. Polițiștii l-au prins în flagrant pe rival, iar la percheziționarea corporală a acestuia ar fi participat și Micula, îmbrăcat în polițist și cu cagulă pe față.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.