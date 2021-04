Procurorii DIICOT fac cercetări in rem pentru trei infracțiuni în legătură cu accesarea datelor privind vaccinarea de către consilierul onorific al fostului ministru Vlad Voiculescu (VIDEO)

Apar noi detalii în cazul accesării datelor privind vaccinarea de către foşti colaboratori ai Ministerului Sănătăţii. Procurorii DIICOT au preluat dosarul şi anunţă că au început cercetările in rem pentru trei infracţiuni.

Potrivit purtătorului de cuvânt al DIICOT, Mihaela Porime, a fost dispusă începerea urmăririi penale in rem, adică nu față de persoane, ci față de fapte.

”La acest moment se desfășoară cercetări in rem pentru săvârșirea infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice și divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice” a declarat Mihaela Porime, potrivit B1 TV.

La audieri ar putea fi chemat şi fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu.

”Procuroul de caz va decide dacă vor avea loc audieri. Ancheta continuă”, a mai spus Mihaela Porime.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Doliu în fotbalul românesc: a murit un fost campion!