Procurorii DNA au deschis un dosar penal in rem în cazul uciderii ursului Arthur: Există suspiciuni de abuz în serviciu cu privire la felul în care au fost emise documentele de vânătoare

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au deschis un dosar penal in rem în urma uciderii ursului Arthur de către prinţul Emanuel von und zu Liechtenstein, dosar în care sunt anchetate posibile fapte de abuz in serviciu. În acest moment, urmărirea penală se face doar cu privire la faptă.

Dosar penal in rem în urma împușcării ursului Arthur

”Procurorii din cadrul DNA efectuează acte de cercetare pentru suspiciunea săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 alin. (1) Cod penal rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, în legătură cu modalitatea în care au fost emise toate documentele aferente procedurii de derogare pentru unele specii de animale sălbatice, în contextul uciderii, în luna martie 2021, a unui exemplar din specia urs brun, din aria protejată Oituz – Ojdula. Urmărirea penală se face doar cu privire la faptă (“in rem”). Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva vreunei persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual în care se pot strânge primele probe pentru a se stabili dacă fapta intră sau nu intră sub incidență penală”, se arată într-un comunicat de presă al DNA, citat de G4 Media.

Cazul a intrat și în atenția procurorilor din Covasna, care fac verificări cu privire la fapte de braconaj, vânarea în alte condiţii decât cele ale derogărilor şi uzul de armă fără drept.

Asociația ”Agent Green” a acuzat că ursul brun, în vârstă de 17 ani, a fost omorât de prințul Emanuel de Liechtenstein, într-o arie protejată, folosind de o derogare oferită de Ministerul Mediului pentru uciderea altui exemplar.

Pe de altă parte, prințul austriac susține că vânătoarea este o activitate cu o tradiție îndelungată în familia sa și că în acest caz ”a servit și pentru a evita pericolul” din zonă și și că exemplarul pe care l-a ucis nu este ursul brun Arthur despre care se vorbește în mass-media din România, precizând chiar că deține imagini care pot dovedi acest lucru.