Procurorii din Italia au mers la spitalul în care este internat Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, și i-au comunicat oficial că este anchetat pentru ucidere din culpă în România, potrivit digi24.ro.



Vestea vine în contextul în care Mario Iorgulescu a fost transferat la un spital din Italia, în stare gravă, după ce a fost internat timp de câteva zile în România, la Elias, ca urmare a unui grav accident rutier soldat cu moartea unui tânăr de 24 de ani. Fiul șefului LPF conducea cu o viteză nepermisă, sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor psihoactive, când a pătruns cu automobilul pe contrasens.



Acestea fiind spuse, procurorii italieni au desfășurat aceste proceduri la solicitarea Parchetului Capitalei, după ce aceștia din urmă au emis un ordin european de anchetă, în cadrul unor proceduri care le permite magistraților italieni să desfășoare pe teritoriul statului lor proceduri pentru a îi ajuta pe colegii din România.



Astfel, un procuror italian s-a deplasat la clinica în care este internat Mario Iorgulescu și, după ce a constatat că starea sa de sănătate s-a ameliorat, i-a comunicat oficial faptul că are calitatea de suspect în dosarul penal deschis la București, după accidentul în care a fost implicat.



Mario Iorgulescu este cercetat pentru ucidere din culpă și conducerea unui autoturism sub influența subtanțelor interzise.