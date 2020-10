Procurorii Secției Speciale, plătiți cu 15.000 de lei pe lună, n-au reușit să obțină decât o condamnare în doi ani (VIDEO)

Au trecut doi ani de când a fost înființată Secția Specială pentru Investigarea Infracțiunilor în Justiție, iar activitatea ei, în toată această perioadă, este modestă. Secția nu a prins nici măcar un judecător sau procuror corupt, dar s-a concentrat pe presupusele abuzuri ale procurorilor DNA, fapt ce a dus la achitări controversate. Procurorii Secției Speciale sunt plătiți cu 15.000 de lei pe lună și n-au reușit, până acum, să obțină decât o singură condamnare, informează G4Media, citat de B1 TV.

Au trecut doi ani de când Guvernul PSD-ALDE înființa Secția pentru Investigarea Infracțiunilor în Justiție din cadrul Parchetului General, văzută de mulți specialiști ca o instituție de intimidare și de hărțuire a procurorilor care anchetau cazurile mari de corupție. În ciuda promisiunilor liberalilor că o vor desființa, Secția Specială, așa cum este cunoscută, continuă să existe, doar că activitatea ei în toată această perioadă tinde spre zero, precizează B1 TV.

