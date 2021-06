Procurorul care anchetează dosarul alegerilor din Sectorul 1: „Există fraudă la nivelul secţiilor!”. Kanal D a oprit difuzarea interviului, ca urmare a presiunilor apărute în spațiul public

Interviul cu procurorul Sorin Iaşinovschi, în care vorbește despre suspiciunile de fraudare a alegerilor locale pentru Primăria Sectorului 1, nu a mai fost difuzat de Kanal D, după ce Gabriela Scutea, procurorul general al României, și-a exprimat indignarea. Deși au promovat acest interviu, în care procurorul Sorin Iașinovschi face dezvăluiri ce aduc în discuție o fraudă electorală de proporții, cei de la Kanal D au decis să nu îl mai difuzeze în urma presiunilor exprimate în spațiul public. O variantă a sa a fost publicată doar pe site-ul televiziunii.

Procurorul Sorin Iaşinovschi, de la Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, cel care conduce ancheta în care sunt renumărate voturile de la alegerile locale pentru Primăria Sectorului 1 afirmă în interviu că au fost fraude în stabilirea rezultatului final, în urma cărora Clotilde Armand a câștigat alegerile.

Gabriela Scutea a reacționat și s-a arătat deranjată de cele spuse de acesta și a precizat că procurorii au obligaţia să respecte legea privind accesul la informaţiile publice şi ghidul CSM privind comunicarea publică.

Iniţial, postul de televiziune a făcut public, marţi, un promo al interviului cu procurorul Iaşinovschi, care afirma că au existat fraude la nivelul secţiilor de votare, unde se anunţa că interviul complet va fi difuzat miercuri seara, de la ora 19.00, în jurnalul de ştiri. La scurt timp după precizările lui Iaşinovschi, Gabriela Scutea, procurorul general al României, a reacţionat şi a transmis că procurorii au obligaţia să respecte legea privind accesul la informaţiile publice şi ghidul CSM privind comunicarea publică. Ulterior, postul de televiziune a luat decizia să nu mai difuzeze pe post interviul.



Procurorul susține că suspiciunile de fraudare a alegerilor au fost întărite de persoane care umblau cu rucsacul în spate, la miez de noapte, fără sa aibă voie să aibă acces în sala în care se aflau sacii cu buletinele de vot:

“Aceste suspiciuni au intarit plangerea partii vatamate si ne-au convins ca trebuie sa facem o ancheta serioasa si sa vedem daca s-a intamplat ceva, daca s-a luat ceva de acolo, daca s-a adus ceva de acolo, ca la final alegatorii sa stie ca ce s-a consemnat este ceea ce au votat, sau au existat si fraude. Noi nu am pornit in aceasta ancheta cu scopul de a demonstra o frauda, noi am pornit cu scopul de a afla adevarul”, susține procurorul de caz.

Acesta a enumerat regulile care s-ar fi încălcat: intrarea în acea sală trebuia facuta în anumite conditii, trebuia să fie mai multe persoane din cadrul biroului electoral de sector:

“Erau niște reguli, dar aceste reguli s-au încălcat. Acum, daca s-au comis si fapte penale, pentru ca aceste încălcări pot fi și fapte sanctionate administrativ, daca s-au comis sau nu fapte penale nu putem ști în acestă faza, de aceea trebuie sa facem ancheta”, a mai precizat procurorul.

Acesta a mai precizat că la nivelul secțiilor, există fraude: “Dar nu pot da cifre, atat vă zic. Există, deci din ce-am văzut, există”.

“Tot ce e posibil. Într-o anchetă întotdeauna poți avea și răsturnări de situație când nu te mai aștepți (...) S-ar putea să găsim fraude de ambele părți”.