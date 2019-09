UPDATE ORA 12.00: Violeta Mirea, șefa Secției de Poliție Rurală Osica de Sus, unde este arondată și comuna Dobrosloveni, s-a prezentat marți la sediul SIIJ unde va fi pusă sub învinuire în cazul Gheorghe Dincă.

Violeta Mirea este soția fostului șef al Poliției Caracal, Nicolae Mirea.

Apar primele învinuiri în cazul Caracal. Procurorii Secției de investigare a infracțiunilor din justiție (SIIJ) l-au pus oficial sub acuzare pe procurorul Cristian Popescu, cel care a așteptat până la ora șase dimineața pentru a descinde în casa lui Gheorghe Dincă, informează B1 TV. Urmăriţi penal vor fi şi trei poliţişti, printre care și soția fostului șef al Poliției Caracal.

Procurorul Cristian Popescu a fost pus sub acuzare pentru abuz în serviciu în dosarul pe care procurorii Secției pentru Investigarea magistraților l-au deschis în 28 iulie.

La SIIJ urmează să se prezinte și trei polițiști. Una dintre persoanele vizate în acest dosar este Violeta Mirea, șefa de post din Osica, cea care avea în subordine și alte posturi de Poliție din zonă.

Astfel, procurorii de la SIIJ merg mai departe cu această anchetă și vor să afle cum a decurs intervenția polițiștilor și a procurorilor care s-au ocupat de cazul Caracal.

