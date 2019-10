Procurorul CSM Codruț Olaru susține că a primit o scrisoare falsificată: Documentul viza amânarea instalării Adinei Florea în fruntea SIIJ și era semnat de magistrați PÎCCJ, DNA și DIICOT

Procurorul CSM Codruț Olaru susține că mai mulți magistrați de la Parchetul General, DIICOT și DNA i-au solicitat să ceară, în numele lor, în plenul de marți, amânarea discuției privind validarea concursului pentru numirea Adinei Florea în funcția de șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție.



Chiar și așa, Codruț Olaru susține că mai multe dintre semnăturile de pe document sunt false, pentru că respectivele persoane sunt fie în concediu, fie nici măcar nu activează la Parchetul General, DNA sau DIICOT.



„Astăzi (n.r. - marți) înainte de plen, am primit pe adresa de mail personală o solicitare de la mai mulți procurori DNA, PÎCCJ, DIICOT - nu am semnăturile lor, sunt mai mulți în această listă, prin care mi se solicită să vă solicit dumneavoastră amânarea punctelor 1, 2 și 3 din plen până la pronunțarea hotărârii prealabile a CJUE”, a spus procurorul CSM Codruț Olaru, potrivit stiripesurse.ro.



El a mai precizat că CSM a votat pentru obținerea unei decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), în 17 septembrie, în format de 19 membri.



„Îi asigur pe semnatarii acestui memoriu de întreaga mea responsabilitate în exercitarea mandatului, îi asigur și pe cei care se află în concediu de odihnă, dar figurează în memoriu, cei care figurează în memoriu dar care se regăsesc și pe cei care funcționează în diverse structuri ale Ministerului Public”, a mai explicat Olaru, potrivit aceleiași surse.



Plenul Consiliului Superior al Magistraturii încearcă, marți, pentru a șaptea oară, să valideze rezultatele concursului pentru numirea Adinei Florea în fruntea controversatei Secții pentru investigarea infracțiunilor în justiție, cunoscută sub denumirea generică de Secția specială. Până la acest moment, demersul a fost sabotat de lipsa de cvorum. (Detalii AICI)