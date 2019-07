Purtătorul de cuvânt al Poliţiei, despre procurorul de caz de la Caracal: 'A spus că ar proceda la fel'

Georgian Drăgan, purtător de cuvânt al Poliţiei Române, a dezvăluit marţi că a vorbit la faţa locului cu procurorul de caz, Cristian Popescu, cel care a interzis poliţiştilor să intre în casa lui Gheorghe Dincă până la 6 dimineaţa şi acesta i-a spus că dacă ar proceda la fel dacă ar avea o a doua şansă.

”Am ascultat și eu înregistrările, am văzut și în spațiul public ce s-a discutat. Nu pot să stabilesc eu gradul de vinovăție al vreunui angajat. Cu siguranță anchetele, atunci când vor fi finalizate vor fi dispuse și măsuri în consecință.

Nimic nu poate șterge momentele grele prin care familiile fetelor trec și momentele cumplite prin care au trecut fetele.

După ce am aflat această tragedie m-am deplasat în județul Olt, acolo am aprticipat la discuții să vedem ce s-a întâmplat cu acest caz pentru a avea toate detaliile. La aceste discuții a participat și procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lngă Judecătoria Caracal. Am purtat și eu discuții cu el.

Eu l-am întrebat dacă ar proceda exact la fel. Acesta a spus că nu putea permite accesul polițiștilor să descindă în forță în acea locație, pentru că orice mijloace de probă ar fi fost găsite.”, a spus Georgian Drăgan la Antena 3.