Sorina, fetița din Baia de Aramă, a plecat, duminică dimineață, în SUA, împreună cu părinții adoptivi.

În România, însă, războiul continuă. Avocatul familiei Șărămăt, cea care a crescut-o pe Sorina, a depus, la Secția de anchetare a magistraților, o plângere pe numele procuroarei Maria Pițurcă, pe care o acuză de răpire si constituire grup infracțional organizat.

Procurorea Maria Pițurcă, cea care a ridicat-o pe sus pe Sorina, este audiată, luni, la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție.

