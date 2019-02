Procurorul general al României, Augustin Lazăr, despre conduita procurorilor: Au fost demarate CONTROALE AMPLE (VIDEO)

Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a vorbit miercuri, în cadrul ședinței de bilanț a Parchetului General pe anul 2018, despre măsurile care au fost luate în cazul incidentelor disciplinare prezentate în spațiul public cu privire la abaterile procurorilor.

"O serie de incidente disciplinare pe larg reliefate în media, care nu sunt tolerabile, dar nici nu caracterizează conduita procurorilor în ansamblu, au determinat o reacție internă canalizată spre identificarea vulnerabilităților și adoptarea măsurilor cuvenite. Astfel, în luna februarie 2018, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus efectuarea unor verificări ample, vizând toate unitățile de parchet și direcțiile specializate, care au urmărit: identificarea riscurilor și vulnerabilităților cu caracter general și punctual care afectează activitatea curentă și atingerea obiectivelor; cazurile mediatizate care pun în discuție integritatea și capacitatea procurorilor de a-și îndeplini atribuțiile și modalitatea de respectare a legii în activitățile curente care prin natura lor aduc limitări drepturilor omului și libertăților fundamentale (măsuri preventive, mandate de supraveghere tehnică, percheziții domiciliare, mandate de aducere).

Prin urmare, a existat o preocupare constantă pentru autocontrol și autoreglare. Au fost luate măsuri manageriale cu caracter preventiv, a fost sesizată Inspecţia Judiciară în 26 cazuri disciplinare, s-a dispus încetarea delegării ori s-au solicitat măsuri de revocare a unor procurori din cadrul unor structuri specializate ale Ministerului Public", a declarat procurorul general.

