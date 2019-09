Procurorul general Bogdan Licu: Există suspiciunea că cetățeanul olandez ar fi făcut infracțiuni în mai multe județe. Nu avem dovada oficială din Olanda că Johannes Visscher s-a sinucis (VIDEO)

Bogdan Licu, procurorul general al României, a afirmat, marți dimineață, că există suspinciuni că activitatea infracțională a lui Johannes Visscher, cetățeanul olandez care a răpit-o, violat-o și ucis-o pe fetița de 11 ani din localitatea dâmbovițeană Gura Șuții, iar mai apoi s-ar fi sinucis în Olanda, s-ar fi desfășurat pe raza mai multor județe.

„Încă din dimineața zilei de sâmbătă am fost în contact permanent cu șeful Poliției Române. Am făcut și un dosar penal, am trimis procurorii la fața locului. (...) Iar începând de ieri, am dispus preluarea cazului la Parchetul General, pentru că există elemente, suspiciuni că activitatea infracțională a acestui individ s-ar fi desfășurat pe raza mai multor județe”, a declarat Bogdan Licu, la sediul Parchetului General.

Întrebat despre ce localități este vorba, șeful Parchetului General a explicat că aceste date fac parte din anchetă și nu pot fi dezvăluite publicității. În plus, el a adăugat că, până în acest moment, nu există nicio dovadă oficială, care să arate că Johannes Visscher ar fi avut o antecedente penale în Olanda.

De asemenea, Bogdan Licu a mai precizat că, ca urmare a cazului Caracal, autoritățile din România au demarat verificări asupra tuturor cazurilor de dispariție din ultimii 10 ani.

„Noi nu avem dovada oficială că acest bărbat s-a sinucis. Avem informații de la colegii din Olanda. În momentul în care vom avea o confirmare oficială că acest individ s-a sinucis, în ceea ce privește segmentul de activitate infracțională de la Dâmbovița se va dispune clasarea cazului, prin moartea făptuitorului. Repet, dosarul nu se închide aici, urmărim toate pistele, toate deplasările lui prin România, absolut tot ce putem să verificăm prin toate mijloacele posibile”, a mai adăugat Bogdan Licu.