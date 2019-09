Procurorul general Bogdan Licu, despre Mario Iorgulescu: Mutarea lui din țară nu putea fi împiedicată. Nimeni nu poate să fugă de răspunderea penală în zilele noastre (VIDEO)

Bogdan Licu, procurorul general al României, a explicat că procurorii nu putea împiedica, „prin niciun mijloc”, plecarea lui Mario Iorgulescu, fiul șefului LPF, care a provocat un accident rutier soldat cu moartea unui om, din țară, în condițiile în care familia lui a considerat că acesta „poate fi îngrijit mai bine în străinătate”.



„Am vorbit cu colegii de la Parchetul Capitalei. Starea dânsului este una foarte precară de sănătate. Procurorii nu puteau, prin niciun mijloc, să împiedice transferul lui din țară. (...) Familia lui a considerat că poate fi îngrijit mai bine. (...) Nu poți să dispui măsuri preventive față de o persoană aflată într-o asemenea situație. Procurorul de caz este cel care decide ce măsuri poate să ia într-o anume cauză”, a afirmat Bogdan Licu, marți dimineață, la sediul Parchetului General.

Întrebat dacă poate garanta cineva că această mutare a lui Mario Iorgulescu nu este de fapt un subterfugiu, prin care să fugă de răspunderea penală, procurorul general al României a răspuns: „Viața ne-a demonstrat că în societatea de astăzi nimeni nu poate să fugă de răspunderea penală”.

Declarațiile procurorului general Bogdan Licu vin în contextul în care Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele LPF, se afla internat la Spitalul Elias din Capitală, în stare gravă, după ce a provocat un accident rutier soldat cu moartea cu unui tânăr de 24 de ani. Nu numai că Mario Iorgulescu întrecuse cu mult limita admisă de viteză, dar analizele de sânge au arătat că, în momentul impactului, acesta conducea sub influența băuturilor alcoolice și a cocainei. În cele din urmă, fiul șefului LPF a fost mutat într-un spital din străinătate, cu voia părinților, dar contrar recomandărilor medicale.

