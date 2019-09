Procurorul general, Bogdan Licu: 'Sunt verificate dosarele de lipsire de libertate la toate parchetele din țară, înregistrate în ultimii 10 ani' (VIDEO)

Procurorul general, Bogdan Licu, a anunțat, marți, că Parchetul General face verificări la toate parchetele din ţară privind dosarele care vizează dispariția unor persoane și infracțiunea de lipsire de libertate înregistrate în ultimii 10 ani.

"În momentul de faţă, în cadrul Ministerului Public se află în desfăşurare cel mai amplu control efectuat vreodată în istoria Ministerului Public. Am dispus ca la toate parchetele din ţară să fie verificate toate cauzele privind lipsiri de libertate înregistrate în ultimii 10 ani (...) Sunt verificări în toate cauzele în care s-au înregistrat plângeri în urma unor dispariții de persoane, chiar dacă sunt în conexitate cu alte fapte, viol, omor", a spus Bogdan Licu.

Acest control a fost dispus la începutul lunii august și are ca termen de finalizare 1 octombrie.

