Procurorul general, despre CAZUL CARACAL: 'Se încep cercetările in rem. Nu am fost pregătiți să gestionăm mediatic un asemenea caz' (VIDEO)

Procurorul general, Bogdan Licu, a confirmat deschiderea unui dosar penal in rem privind modul în care specialiștii INML au efectuat analiza ADN în cazul Alexandrei Măceșanu.

"Am spus că există suspiciuni de abuz în serviciu. Plângerea îndeplinea toate condițiile pentru a se dispune cercetarea. Pe actualul cod penal, se încep automat cercetările in rem", spune Licu.

De asemenea, procurorul general a spus că are încredere în procurorii DIICOT și că la finalul anchetei se va comunica public rezultatul.

"Eu am încredere în colegii mei de la DIICOT care analizează toate indiciile și toate pistele și sunt convins că atunci când veți vedea ce s-a făcut în acest dosar se vor spulbera toate speculațiile. Este cea mai mare mobilizare pe marginea unui asemenea caz.

Nu este normal ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere al mediatizării. Nu am fost pregătiți să gestionăm mediatic un asemenea caz", a declarat Bogdan Licu.

