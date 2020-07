Procurorul General, Gabriela Scutea, despre dosarul ”10 august”: Toate actele dosarului vor fi cântărite în cadrul controlului ierarhic. Înțeleg emoția publică (VIDEO)

Procurorul General al României, Gabriela Scutea, a avut o primă reacție după ce dosarul „10 august" a fost clasat de DIICOT. Procurorii au anunțat, miercuri declinarea unei părți din anchetă în favoarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Parchetelor Militare. În rechizitoriu, fostul ministru de Interne Carmen Dan este contrazisă de DIICOT, care dă sentinţa: nu a fost o lovitură de stat.

”Acest dosar, cunoscut cu denumirea de ”10 august”, în continuare, se derulează pentru stabilirea adevărului, pentru elucidarea acuzațiilor și a sesizărilor formulate din oficiu privind agresiunea asupra cetățenilor care au participat la protest.

În anul 2018, reprezentanții Jandarmeiei au sesizat DIICOT referitor la acțiunea protestatarilor, sesizarea fiind susceptibil de încadrare ca acțiuni împotriva ordinii constituționale (...). Această încadrare atrage competența exclusivă a DIICOT, iar cercetarea faptelor, împreună cu cele de abuz în serviciu, respectiv de purtare abuzivă, comise de personalul MAI, inclusiv cu funcție de conducere, a fost o opțiune a procurorilor militarei, care au dispus declinarea către DIICOT, iar DIICOT și-a asumat cercetarea faptelor la un loc. (...)

În acest context procedural, adoptarea soluției, inclusiv pentru infracțiuni de abuz în serviciu sau purtare abuzivă era posibilă și legală. Am reținut că ordonanța emisă structurează două planuri: acela al unui subiect pasiv colectiv, care a fost reprezentat de mulțimea protestatarilor, privită ca întreg, și un plan al subiecților individuali, în special persoane care au fost agresate după ora 23.00, în momentul în care a fost dispersată mulțimea de oameni din Piața Victoriei.

Această ordonanță a DIICOT are 235 de pagini. Din parcurgerea ei sumară, rezultă că procurorii au examinat intervenția în forță în anumite zone din piață, au examinat folosirea mijloacelor de dispersare a manifestanților și au delimitat unele acte care reflectă lipsuri ale organizării Jandarmeriei în contextul misiunii de ordine publică din Piața Victoriei, ca elemente contextuale, și nu elemente de abuz în serviciu.

Analiza faptelor, efectuată în ordonanță, are deschisă procedura contestării pe cale ierarhică, are deschis accesul la studiul dosarului de către persoanele interesate și posibilitatea examinării oricăror împrejurări noi, care pot să determine redeschiderea cercetărilor.

Înțeleg emoția publică suscitată de acest dosar. Procurorii au obligația ca, întotdeauna, să administreze probele în mod imparțial și complet. (...) Toate actele dosarului vor fi cântărite în cadrul controlului ierarhic”, a spus Gabriela Scutea.

