CORONAVIRUS | Virgil Popescu: ”Vom ajunge să producem 1.5 milioane de măști pe zi” (VIDEO)

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat în emisiunea ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, că în România se vor produce, în jurul datei de 15 mai, 1.5 milioane de măști pe zi, astfel încât cetățenii români sau medicii nu vor avea probleme cu aprovizionarea lor.

Virgil Popescu a declarat că, în momentul de față, în țara noastră, se produc la Maramureș, în cadrul unei companii private, pe linie automatizată, 350.000 de măști pe zi, urmând să se instaleze încă două mașini. În total, în companie se vor produce 500.000 de măști pe zi.

Totodată, alte două companii private au posibilitatea de a produce măști, respectiv una din Câmpina, care poate face 200.000 măști pe zi, și una din Argeș, care poate face 150.000 de măști pe zi.

Ministrul Economiei mai spune că sunt în proces de acreditare alte două companii care pot produce câte 150.000 pe zi.

Singura companie de stat care produce măști, potrivit ministrului, este Romarm, care lucrează cu trei mașini, în două schimburi, și produce 350.000 măști pe zi. Cu toate acestea, Romarm va lucra, de săptămâna viitoare, în trei schimburi.

Virgil Popescu a afirmat că se vor face stocuri necesare pentru farmacii, magazine și spitale, la prețuri decente, respectiv în jurul valorii de 2 lei fără TVA.

”Măștile produse în România vor avea calitatea mai bună ca cele de import și nu vor fi introduse pe piață decât acreditate”, a declarat Virgil Popescu.

