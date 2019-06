Producţia de orz şi orzoaică a depăşit 1,87 milioane de tone anul trecut. O treime din producție a fost obținută în judeţele Constanţa, Brăila şi Călăraşi, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.



Cuantumul total din 2018 este în scădere cu 35.993 tone faţă de 2017. Producţia medie la hectar a fost de 4.417 kg, cu 18 kg/ha peste cea din anul precedent.



Așadar, cea mai mare producţie a fost obţinută în judeţul Constanţa, respectiv 305.018 tone ( plus 32.328 tone) şi o medie la hectar de 4.757 kg/ha (plus 575 kg/ha). Pe următoarele locuri se situează judeţul Brăila, cu o producţie totală de 158.658 tone (minus 170 tone) şi o medie de 4.942 kg/ha (plus 121 kg/ha), judeţul Călăraşi, cu 155.011 tone (minus 12.788 tone), respectiv 7.149 kg/ha (plus 1.503 kg/ha).



Suprafaţa totală cultivată anul trecut cu orz şi orzoaică a fost de 423.500 ha, cu 32% mai mică faţă de cea din anul anterior, iar cea recoltată de 422.000 ha (minus 33%).

La nivelul Uniunii Europene, cele mai importante culturi din teren arabil sunt cerealele, cele mai răspândite fiind grâul (46% din suprafaţa totală cultivată cu cereale), orzul (22,1%) şi porumbul (14,9%).

În România, în județul Brăila se află cea mai mare exploataţie agricolă din UE, având o suprafaţă de 57.000 de hectare şi realizând anual o producţie totală de peste 400.000 de tone. Agricost operează, în Insula Mare a Brăilei, 29 de ferme vegetale, unde cultivă: grâu, orz, rapiţă, floarea soarelui, porumb, soia, lucernă.

În anul 2018, comparativ cu anul 2017, la nivelul Uniunii Europene s-au înregistrat creşteri ale suprafeţelor cultivate cu rapiţă (+2,7%), orz (+2%) şi porumb boabe (+0,2%).