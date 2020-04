După ce a implementat o serie de măsuri de protecție în contextul pandemiei de coronavirus, compania Dacia a decis reluarea progresivă a producției.

Totul se va face pe bază de voluntariat, iar prima etapa a reluării activității se va produce chiar marti, 21 aprilie, la Uzina Mecanică și Șasiuri, cu 250 de salariați pe bază de voluntariat, și la Departamentul Presaj, cu 190 de salariați voluntari.

Ulterior, pe 4 mai, se vor demara activitățile ambelor uzine, Uzina Mecanică și Șasiuri și Uzina Vehicule.

„Lucrul se face pe bază de voluntariat şi vom avea în vedere ca oamenii care sunt expuşi, adică, cei cu boli cornice, boli profesionale, să fie evitaţi, chiar dacă vor dori să lucreze voluntar”, a spus Nicolae Paveslescu, liderul sindicatului Dacia.

Reprezentanții Dacia au precizat că activitatea de producție a fost întreruptă pentru a proteja angajații, luând în calcul revenirea acestora la lucru, în condiții de igienizare și securitate ce vor fi aplicate în mod riguros.

„Noi am analizat ce se întâmplă în România. Am văzut cam cum se prevede problema pandemiei şi am dat răgaz angajatorului nostru, Dacia, să facă toate condiţiile pentru a relua în condiţii de securitate activitatea pentru toţi salariaţii”, a mai precizat liderul de sindicat.

Decizia închiderii uzinelor, în contextul pandemiei de COVID-19

La sfârșitul lunii martie, pe data de 19, vicepreședintele Sindicatului Automobile Dacia, Ion Iordache, a anuntat că uzina de la Mioveni va înceta activitatea până pe 5 aprilie, în contextul pandemiei de COVID-19. De atunci, angajaţii au fost plătiți cu 85% din salarii, conform contractului colectiv de muncă.

„Până pe data de 5 aprilie uzina Dacia îşi încetează activitatea, ca măsură preventivă. La Dacia nu există niciun caz de coronavirus, însă există angajaţi care au luat contact cu oameni din zone cu probleme şi care acum stau izolaţi la domiciliu", declara Ion Iordache.

Pe 2 aprilie, compania Dacia a anunțat că va prelungi perioada de pauză, fără a face precizări legate de data reluării activității.

Cea mai mare parte din salariati, 13.500 din totalul de 14.000, au intrat în șomaj tehnic.

Totodată, pe 4 mai ar urma să fie reluată producția și la fabrica de automobile Ford din Craiova, ce însumează un efectiv de aproximativ 6.000 de persoane.

Stoparea producției, în trendul european al marilor furnizori de automobile

Volkswagen, Mercedes-Benz, Nissan, Renault, Ford, Fiat sau Toyota au anunţat oprirea producţiei din fabricile din Europa, în perioada epidemiei de coronavirus.

Grupul de Comunicare Strategică transmite că, pentru perioada imediat următoare, măsurile de relaxare a restricțiilor nu sunt o opțiune de luat în calcul în ceea ce privește țara noastră, din rațiuni de securitate sanitară, deoarece lupta cu epidemia de coronavirus nu s-a terminat.

În plus, dezbaterile privind eventuala ridicare graduală a restricțiilor vor trebui să țină cont de evoluția epidemiei, având în vedere și scenariul ce implică izbucnirea unui al doilea val de infectare cu SARS-CoV-2.

Până în prezent, epidemia de COVID-19 a făcut 469 de victime în România. 8.936 de cazuri de infectare au fost raportate în total (190 de cazuri noi în ultimele 24 ore, față de raportarea făcută duminică). Dintre acestea, 261 dintre pacienții testați pozitiv cu SARS-CoV-2 sunt internați la terapie intensive. De la debutul pandemiei, 2.017 de persoane au fost declarate vindecate și externate.