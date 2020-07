Prof. dr. Șerban Bubenek: Managerii de spitale au dormit liniștiți pe ei ani de zile. Problema nu e numărul de paturi la ATI, ci lipsa cadrelor medicale. Trebuie să ne trezim (VIDEO)

Prof. dr. Șerban Bubenek, președintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, a declarat vineri, pentru B1 TV, că în secțiile de Terapie Intensivă din România sunt 2.840 de paturi, din care jumătate au ventilatoare, iar jumătate nu. 600 de ventilatoare și alte echipamente urmează să ajungă în țară, la finele lunii august. Dar problema, a precizat Bubenek, nu ține de paturi, ci de lipsa personalului medical. România are cinci anesteziști la 100.000 de locuitori, pe când statele occidentale au între 20 și 25. De altfel, la acest capitol stăm chiar mai prost decât vecinii noștri. Medicul a susținut că am ajuns în această situație și din cauza managerilor de spitale, care au dormit pe ei. El a mai subliniat, de asemenea, că dacă, după ce trece epidemia de coronavirus, nu facem ceva pentru sistemul sanitar românesc, la următoarea pandemie o să constatăm că avem tot cinci anesteziști la suta de mii de locuitori.

Prof. dr. Șerban Bubenek, președintele SRATI, a declarat că în România sunt doar 1.138 de medici specialiști ATI și că sunt cinci anesteziști la suta de mii de locuitori. Acesta a precizat că problema este cunoscută încă din 2010.

„Adevărul este că știam din 2005 că avem 1.138 de medici specialiști în ATI în România și că cifra era de 5 la 100.000 de locuitori, în condițiile în care în țări precum Franța, Germania, Italia sunt 15 - 22 de medici ATI la suta de mii de locuitori. Mai putem conta pe 600 de medici rezidenți, dar, din ei, doar vreo 300 sunt în anul IV și V și au o oarecare autonomie, sub supravegherea unui senior. Lucrurile astea sunt cunoscute. Din 2010 specialitatea noastră e singura care s-a aliniat perfect normelor de învățământ occidental și, de atunci, orice doctor care a trecut examenul de specialist în România a trecut și prin proba numită Diploma europeană de anestezie și terapie intensivă. E un examen pe care colegii din anul V, când absolvă rezidențiatul, îl dau în aceeași zi și cu aceleași subiecte precum cei din Londra, Paris și așa mai departe”, a declarat prof. dr. Șerban Bubenek, pentru B1 TV.

Acesta a mai ținut să precizeze că medicii au făcut demersuri către Ministerul Sănătății ca în câțiva ani să avem măcar opt - nouă medici anesteziști la suta de mii de locuitori, așa cum au celelalte țări foste comuniste, dar până acum nu s-a întâmplat nimic.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.