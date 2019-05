În plină campanie electorală, ”un grup de activiști anonimi” din comunitatea maghiară a provocat un scandal uriaş după ce au atacat şi profanat cimitirul eroilor Valea Uzului şi au acoperit crucile şi un monument cu saci negri de gunoi lipiţi cu bandă adezivă.

Fotografiile au fost imediat postate de un grup de inițiativă maghiar pe site-ul erdely.ma, loc unde autorităţile române sunt acuzate ”amplasare ilegală” a crucilor românești.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.