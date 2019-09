Un profesor de sport de la un liceu pedagogic din Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, în vârstă de 50 de ani, a fost găsit fără suflare în sala de sport.

Macabra descoperire a fost făcută, miercuri seară, chiar de soția sa.

Femeia și-a dat seama că ceva este în neregulă atunci când bărbatul nu a ajuns acasă și nici nu răspundea la telefon.

Astfel, aceasta a decis să meargă la liceu să afle ce se întâmplă și atunci l-a descoperit pe profesor fără suflare, chiar în sala de sport.

Din nefericire, medicii sosiți la fața locului nu au făcut altceva decât să constate decesul, scrie observatory.tv. În caz, autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili în ce împrejurări s-a produs tragedia.

„Despre profesorul Dan Tudor, nu pot să spun decât cuvinte frumoase. Într-adevăr era un coleg introvertit, dar extrem de devotat profesiei, un om care a relaţionat corect cu colegii, un om care a adus rezultate unităţii de învăţământ, la competiţiile la care a participat cu elevii şcolii. Nu am identificat, la începutul acestui an şcolar, suspiciuni cum că ar urma să se întâmple o astfel de tragedie.

Nici faţă de profesorii de educaţie fizică nu şi-a exprimat vreo nemulţumire. Ştiu că era apt din punct de vedere medical. La începutul acestui an şcolar, a făcut analizele medicale şi conform fişei, era apt. Suntem toți fără cuvinte. Este o dramă, o tragedie fără margini. Nu știm ce putea să îl aducă în această zonă a sinuciderii”, a declarat directorul Colegiului Naţional Pedagogic Ştefan Odobleja, Laura Butaru.