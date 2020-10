Profesorul Dorel Săndesc: O secție ATI nu este atât de expandabilă ca orice altă secție din spital. Un pat ATI este foarte complex și în jurul lui se găsesc o serie întreagă de echipamente (VIDEO)

Profesorul Dorel Săndesc, vicepreședintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, a explicat joi, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Talk B1”, că suplimentarea paturilor de ATI este o chestiune care se poate face în anumite limite. Asta pentru că paturile de acest fel sunt foarte complexe și sunt însoțite de numeroase alte echipamente medicale cu ajutorul cărora pacienții aflați în star gravă sunt menținuți în viață. Aceste precizări vin în contextul în care, în debutul ședinței de Guvern de joi, premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului Sănătății, Nelu Tătaru, să ia măsuri pentru suplimentarea paturilor de ATI destinate pacienților cu COVID-19.

Tot atunci, Orban a declarat că „nu trebuie să intre în ATI oricine. Există această tendință de a interna în secții de terapie intensivă bolnavi care nu necesită neapărat terapie intensivă”.

În legătură cu această afirmație a premierului, profesorul Dorel Săndesc a precizat: ”În terapie intensivă sunt internați pacienții cu o stare gravă, cu funcții vitale afectate care sunt, mai simplu spus, în pericol de moarte. Aici gradele de severitate diferă, sunt pacienți cu riscuri mai mari, cu mai multe funcții afectate sau doar cu o funcție afectată. Terapia intensivă este zona pacienților critici, dar acești pacienți la graniță care au o oarecare afectare a funcțiilor vitale, dar nu sunt într-o stare extrem de gravă, pot fi îngrijiți în structuri numite terapii intensive intermediare.

Problema în România este, însă, următoarea: în afara secțiilor ATI, există puține structuri în spitale în care se pot îngriji adecvat acești pacienți aflați la limită. În concluzie, pentru a reuși o degrevare a secțiilor ATI de cazuri nu foarte grave, în colaborare cu Societatea Europeană de Terapie Intensivă, printr-un proiect european care se desfășoară în mai multe țări, va avea loc în perioada următoare și un program de training al personalului medical care nu lucrează în ATI pentru unele tehnici de suport a funcției vitale ce se pot aplica în afara secției se Anestezie și Terapie Intensivă. (...)

Asta este una dintre propunerile noastre pentru adaptarea la situația îngrijorătoare în care ne aflăm și pentru a evita perspectiva deloc îndepărtată a unui blocaj total a secțiilor ATI care să nu mai fie capabile să primească cazurile grave”.

CÂND DISPARE pandemia de CORONAVIRUS? S-A AFLAT MARELE SECRET

În acest context, vicepreședintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă a explicat de ce suplimentarea paturilor de ATI ”este limitată”.

”O secție ATI nu este atât de expandabilă ca orice altă secție din spital pentru că un pat ATI nu este un simplu pat, este un complex tehnologic deosebit, în jurul acelui pat, care el însuși este foarte complex, în jurul lui se găsesc o serie întreagă de echipamente obligatorii pentru a salva acești oameni, pentru a-i menține în viață – aparate de ventilație, monitoare, injectomate, ecografe, aparate de dializă și de plasmafereză. De aceea, dacă poți transforma o secție obișnuită, o poți extinde mai ușor, paturile de ATI, fiind atât de complexe, nu se pot extinde așa de ușor.

În această perioadă s-au făcut lucruri la ATI, astfel încât avem acum sute de echipamente noi, sute de paturi. Fără ele, o spun cu toată convingerea, astăzi eram deja în blocaj, nu am mai fi avut locuri. Procesul acesta de modernizare și de extindere nu se poate face atât de rapid. Este însă una din marile lecții pe care cred și sper că societatea și mai ales autoritățile le învață acum – faptul că ATI-ul reprezintă o zonă strategică nu numai în situații obișnuite, ci cu atât mai mult în situații speciale, pentru că acolo ajung toate cazurile grave, indiferent de natura lor, și dezvoltarea acestor secții este absolut obligatorie”, a mai spus Dorel Săndesc.

Întrebat astfel dacă ar trebui să ne așteptăm la o mortalitate mai mare în rândul pacienților cu coronavirus, Săndesc a răspuns: ”Noi suntem pe locul 17 în Europa ca mortalitate raportată la numărul de locuitori, având în față 16 țări cu mortalități mai mari decât România, în condițiile în care, din punctul de vedere al importanței adresată sistemului sanitar suntem pe ultimul loc din Europa, cu cel mai mic procent din PIB alocat sănătății. Am putea spune, deci, că dacă am avea cea mai mare mortalitate din Europa, nimeni n-ar trebui să se mire foarte mult”.

Potrivivit celei mai recente raportări a Grupului de Comunicare Strategică, în acest moment, la nivel național, în secțiile ATI sunt internați 607 pacienți cu COVID-19. În total, România dispune de 1.050 de paturi de terapie intensivă pentru persoanele cu coronavirus.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.