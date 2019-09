PROFEŢIA CARE TE ÎNGHEAŢĂ: Va lovi curând România! Cea mai cutremurătoare prevestire a momentului...

Prezicătoarea Maria Ghiorghiu a postat pe blogul său personal un nou mesaj despre un posibil mare cutremur care va lovi România.

“Asta noapte,cand inca nu apucasem ca sa adorm, aud glas care ne aminteste despre un Cutremur "mult asteptat" si despre care,s-a vorbit enorm de mult in ultimii ani.

Iata ce spunea glasul: Un Cutremur asteptat ,de peste 45 de ani!

Prieteni dragi, cum primim vesti si despre acel Cutremur mare, despre care ,se va vorbi mult mai mult ca pâna acum.

Dar, sa nu ne gandim la un posibil Cutremur mare in Romania!

Până acum, chiar daca multe televizuni si multi experti si cercetatori, multi vizionari spuneau ca va fi in anul x,in luna y Cutremurul mare in Romania, eu va scriam de fiecare dată dragilor, ca sa nu va panicati,deoarece,Cutremurul mare nu va veni inca in Romania Duhului Sfant.