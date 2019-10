ALERTĂ METEO: Schimbare BRUSCĂ a vremii în România! Care sunt județele vizate!

Marți, vremea va fi deosebit de frumoasă, doar în zone izolate din Moldova, Dobrogea și Muntenia apare ceața sau burnița dimineața și nopatea.

Vântul va sufla slab, până a moderat, iar cerul va fi senin.

Temperaturile minime se vor situa între -1 grad C în depresiuni și 17 grade C în Dealurile de Vest, iar cele maxime vor fi cuprinse între 16 grade C pe litoral și 28 grade C în vest și în sud-vest.

În Capitală, vremea va fi deosebit de frumoasă și caldă, în special după-amiaza, scrie a1.ro.

Dimineața și seara apare ceața, fenomen meteo mai accentuat la periferia Capitalei. Vântul va sufla slab, iar temperaturile maxime pot ajunge până la 24 de garde C.