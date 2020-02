Meteorologii nu vin cu vești bune pentru zilele următoare, care vor aduce schimbări termice deloc de neglijlat.

BOMBĂ! RĂZVAN SIMION, PRINS ÎN FAPT CU FOSTA NEVASTĂ! LIDIA BUBLE, ÎN STARE DE ȘOC

În perioada următoare vor exista fenomene meteo neobișnuite pentru data calendaristică la care ne situăm, iar valorile din termometre vor fi mai scăzute, în majoritatea regiunilor țării.

IMAGINI INTERZISE MINORILOR! DOAMNE, CE SILICOANE PERVERSE ȘI-A PUS AMANTA CARE I-A PUS PE JAR PE JUCĂTORII LUI BECALI… (GALERIE FOTO DEOCHEATĂ)

Astfel, pentru perioada 12-14 februarie 2020, cei de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță schimbări foarte mari de temperatură. În majoritatea regiunilor există șanse de precipitații, iar valorile diurne se vor situa peste cele climatologic specifice datei din calendar. Mai mult, cerul va fi temporar noros, miercuri, pe 12 februarie, și vor fi semnalate precipitații slabe.

PROFEȚIE APOCALIPTICĂ! ARSENIE BOCA A PREVĂZUT SFÂRȘITUL: MĂCELUL VINE PESTE ROMÂNIA

În zona montană vor pica precipitații mixte, fiind șanse de ninsoare. Totodată, pe arii restrânse și în nord-vest, dar și în centru, vor predomina ninsorile abundente. În restul țării, mai ales izolat, în unele regiuni, vor fi precipitații sub formă de ploaie, scrie impact.ro.

ANM anunță și o vreme ceva mai caldă, dar schimbările de acest fel vor fi resimțite abia spre finalul lui februarie. Miercuri, vântul va prezenta intensificări în zona montană, mai ales la altitudini foarte mari, unde vor exista rafale. Vântul va sufla cu o viteză de 80-100 km/ h și va spulbera zăpada. În restul țării, urmează să fie resimțit un vânt slab și moderat, cu intensificări locale, în centrul, estul și sud-estul țării.

Miercuri, 12 februarie, vine cu precipitații și cu vânt puternic. Astfel, în noaptea de marți spre miercuri va ninge local la munte, în nord-vest și în centru. În sud-vestul țării, vor predomina ploile.

Vântul va avea rafale în jur de 50 km/h, iar temperaturile minime se vor situa între -5 grade Celsius în estul Transilvaniei și 5 grade în vestul Olteniei.

În Capitală, se anunță vânt intens și o minimă de 0 grade Celsius – 2 grade, potrivit digifm.ro.

Joi, 13 februarie, cerul va fi variabil și va prezenta înnorări temporare, pe arii restrânse, cu precipitații slabe. Pe parcursul zilei vor exista și precipitații sub formă de ninsoare, iar la munte vor pica precipitații mixte, la fel ca-n nordul țării, dar și în centru. Noaptea precipitațiile vor pica sub formă de ploaie în vest și nord-est, iar izolat se va depune și un strat de polei. Vântul va sufla slab și moderat, având intensificări în zonele montane.

Temperaturile maxime, de joi, vor fi mult mai ridicate față de mediile multianuale, fiind cuprinse între 2 și 14 grade Celsius. Minimele vor fi de -10 grade, în depresiunile din estul Transilvaniei şi 4-5 grade în zona deluroasă din Banat.

Vineri, pe 14 februarie 2020, cerul va fi înnorat în toată țara, iar temporar se vor semnala precipitații slabe, local, în vestul, dar și sud-estul țării. La munte și pe arii restrânse vor pica de asemenea precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare. Vor fi precipitații mixte în Maramureş, iar în Transilvania vor exista și condiții de ploaie, nu doar ninsoare. Maximele termice vor fi cuprinse între 4 și 12 grade Celsius, pe când cele minime între -2 și 5 grade.