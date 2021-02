Programa pentru examenenele naționale, modificată. Ministrul Educației: Toți elevii care vor susține Evaluarea Națională și Bacalaureatul vor ști exact care este tematica de examen (VIDEO)

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat că materia pentru examenele naționale din acest an va fi adaptată, urmând a se ține cont de perioada în care elevii au învățat în sistem online. În acest sens Cîmpeanu a semnat un ordin de ministru care urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

„Dacă vorbim de examenele naționale, am semnat ordinul de ministru pentru adaptarea la realități a programei de examene naționale. Astăzi va fi publicat în Monitorul Oficial. (...) Începând de astăzi, toți elevii care vor susține Evaluarea Națională și Bacalaureatul vor ști exact care este tematica de examen. Începând cu data de 22 februarie vor fi lansate și testele de antrenament”, a anunțat Sorin Cîmpeanu, precizând că urmează să se organizeze și simulări ale examenelor naționale.

Întrebat dacă din materia pentru examenele naționale va fi eliminată materia din semestru I, Sorin Cîmpeanu a răspuns: ”Nu, în niciun caz. Veți vedea foarte exact ce s-a reținut pentru tematica de examen. O precizare importantă: acestă adaptare vizează doar tematica de examen. Se va încerca prin programul de acțiuni remediale recuperarea cât mai eficientă a tuturor aspectelor cuprinse în programele școlare. Această adaptare s-a făcut cu o atenție deosebită asupra a ceea ce s-a predat de când școala a intrat în online. Acolo s-a restructurat cel mai puternic tematica de examen. Tematica de examen cuprinde până la patru ani de materie, iar aceste lucruri au beneficiat de o atenție deosebită pe perioada predării online”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.